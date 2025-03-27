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Зюганов снова призвал переименовать Волгоград в Сталинград

Лидер КПРФ в очередной раз выступил с инициативой о переименовании областного центра.

Источник: Администрация Волгоградской области

В частности, об этом, как сообщает «Волгоградская правда.ру», Геннадий Зюганов заявил во время заседания Государственной думы РФ 26 марта 2025 года.

Предложение о возвращении Волгограду к 80-летию Великой Победы названия Сталинград глава КПРФ озвучил во время своего выступления, посвященного итогам работы Правительства РФ.

Как подчеркнул Геннадий Зюганов, таким образом вернется «подлинное имя» города:

«Я еще раз призываю от всех. Есть еще морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместе — аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно».

Стоит отметить, что ранее, в ноябре 2024 года, с таким же предложением выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.