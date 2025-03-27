Зюганов снова призвал переименовать Волгоград в Сталинград

«Я еще раз призываю от всех. Есть еще морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместе — аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно».