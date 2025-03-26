Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция намерена выделить Украине дополнительную военную помощь в €2 млрд

Президент страны Эмманюэль Макрон заявил об этом на встрече с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.
Источник: Аргументы и факты

В ходе встречи в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о намерении Парижа выделить Киеву дополнительную финансовую поддержку в размере 2 миллиардов евро.

«Франция решила предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму €2 млрд», — заявил Макрон.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас предложила выделить Украине пакет помощи в размере 40 миллиардов евро, распределив финансы между странами Евросоюза в соответствии с их экономическими возможностями.