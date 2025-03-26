Франция намерена выделить Украине дополнительную военную помощь в €2 млрд

В ходе встречи в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому о намерении Парижа выделить Киеву дополнительную финансовую поддержку в размере 2 миллиардов евро.
«Франция решила предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму €2 млрд», — заявил Макрон.
Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас предложила выделить Украине пакет помощи в размере 40 миллиардов евро, распределив финансы между странами Евросоюза в соответствии с их экономическими возможностями.