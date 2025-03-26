Рютте не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе

Генсек также добавил, что в НАТО никогда не утверждали, что Украина станет членом альянса в рамках возможного соглашения о прекращении конфликта, и предложил подумать о том, что может произойти в будущем. Он подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и НАТО продолжает оставаться «очень интенсивным».