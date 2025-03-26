Рютте не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе

Членство Украины в НАТО не обсуждается в контексте текущего мирного соглашения, однако в будущем такая возможность не исключена, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Он отметил, что американская сторона подчеркнула, что Украина не должна становиться частью НАТО в рамках мирного договора, но это не означает, что в дальнейшем ситуация не изменится. Рютте выступил с этой позицией на мероприятии в Варшавской школе экономики.
Генсек также добавил, что в НАТО никогда не утверждали, что Украина станет членом альянса в рамках возможного соглашения о прекращении конфликта, и предложил подумать о том, что может произойти в будущем. Он подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и НАТО продолжает оставаться «очень интенсивным».
Ранее Майк Уолтц назвал «невероятно маловероятным» членство Украины в НАТО. Вступление Киева в альянс не поддерживают ни США, ни другие страны-участницы объединения, заявил помощник президента США Дональда Трампа.