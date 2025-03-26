Келлог: Вопросы территорий — самая трудная часть украинского конфликта

Самым легким этапом переговоров по урегулированию украинского конфликта оказалось обсуждение соглашения о перемирии в акватории Черного моря. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Кит Келлог.
«Причина, по которой мы начали именно с этого, заключается в том, что это было проще всего», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.
При этом самыми сложными для обсуждения спецпосланник назвал территориальные вопросы, заявив, что в любом случае, по его мнению «обе стороны не получат всего, чего хотят» и указав на разницу между фактическим и юридическим контролем над рядом территорий.
Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему новых регионов РФ, заявил, что это давно закрытый вопрос. Донецкая и Луганская Народные Республики, Новороссия и Крымский полуостров — это части Российской Федерации, с учётом проведённых там референдумов и Конституции страны, подчеркнул министр.
Тем временем на сайте Кремля опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, которые подпадут под временный мораторий на удары по энергосистеме.