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Келлог: Вопросы территорий — самая трудная часть украинского конфликта

Спецпосланник президента США назвал самый простой и самый сложный этап переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Самым легким этапом переговоров по урегулированию украинского конфликта оказалось обсуждение соглашения о перемирии в акватории Черного моря. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Причина, по которой мы начали именно с этого, заключается в том, что это было проще всего», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.

При этом самыми сложными для обсуждения спецпосланник назвал территориальные вопросы, заявив, что в любом случае, по его мнению «обе стороны не получат всего, чего хотят» и указав на разницу между фактическим и юридическим контролем над рядом территорий.

Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему новых регионов РФ, заявил, что это давно закрытый вопрос. Донецкая и Луганская Народные Республики, Новороссия и Крымский полуостров — это части Российской Федерации, с учётом проведённых там референдумов и Конституции страны, подчеркнул министр.

Тем временем на сайте Кремля опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, которые подпадут под временный мораторий на удары по энергосистеме.