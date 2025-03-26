Зеленский: Украина хочет получить дополнительные истребители от Франции

Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном вопрос увеличения поставок истребителей Mirage 2000 на Украину.
Особое внимание уделялось эффективности этих самолетов, которые уже показали хорошие результаты.
Первое применение французских истребителей Mirage 2000 Вооруженные силы Украины зафиксировали 7 марта. Ранее, 6 февраля, министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил передачу первых самолетов Киеву, однако точное количество не раскрыл. По данным СМИ, речь может идти о шести машинах.
По итогам встречи с Зеленским президент Франции также объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму €2 млрд.