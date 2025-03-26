Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке

Новому послу 64 года, ранее он руководил департаментом Северной Америки в МИД РФ. Подробнее о том, кто такой Александр Дарчиев, который возглавит посольство России в США вместо покинувшего Штаты в октябре прошлого года посла Анатолия Антонова, читайте здесь на KP.RU.