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Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке

Российский правительственный борт приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке в США нового посла РФ Дарчиева.

Источник: Комсомольская правда

Правительственный борт из Российской Федерации приземлился в Нью-Йорке в международном аэропорту Кеннеди в среду 26 марта в 16.10 по местному времени, что соответствует 23.10 московского времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightardar.

Вскоре после этого борт вылетел в Вашингтон, в аэропорт имени Даллеса.

Ранее сообщалось, что 26 марта посол Российской Федерации в Вашингтоне Александр Дарчиев отправится в Соединенные Штаты Америки.

Напомним, Соединенные Штаты Америки (США) выдали агреман на назначение нового посла России Александра Дарчиева в феврале 2025 года.

Новому послу 64 года, ранее он руководил департаментом Северной Америки в МИД РФ. Подробнее о том, кто такой Александр Дарчиев, который возглавит посольство России в США вместо покинувшего Штаты в октябре прошлого года посла Анатолия Антонова, читайте здесь на KP.RU.