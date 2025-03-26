Выходцу из ДНР поставили сверхзадачу в Оренбурге

Выходцу из ДНР Евгению Солнцеву предстоит избавить Оренбург от разрушений из-за наводнения.
Новый врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев должен будет предотвратить разрушительные последствия грядущих паводков, а также завершить работу по ликвидации последствий катаклизмов 2024 года. Его подбирали под эту задачу исходя из бэкграудна и личностных качеств. Об этом URA.RU рассказали политологи.
«У него, в основном, строительные компетенции. Он выходец из РЖД, а также из других строительных структур, имеет соответствующее образование. Можно предположить, что после того, как в Оренбурге потребовалась массовая реконструкция жилищного фонда и других разрушенных объектов, стал востребован губернатор со строительными компетенциями. Это также будет важно при возможном повторении паводковых ситуаций в регионе», — полагает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву занять пост врио главы Оренбургской области.
Солнцев продемонстрировал смелость и высокую компетентность, что необходимо для работы в должности губернатора Оренбургской области. Так полагает руководитель коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
«Он себя проявил в новом регионе, продемонстрировал личную храбрость и управленческую эффективность. Думаю, подводных камней в его назначении искать не надо», — говорит эксперт.
Весной 2024 года Оренбургская область столкнулась с историческим паводком. Во время наводнения затопило более 31 тысячи домов. Пострадали более 311 тысяч человек.
Вечером 26 марта Владимир Путин сменил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на Дениса Паслера. Место оренбургского губернатор занял Евгений Солнцев. Он окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он работал начальником сочинской Дирекции капитальной реконструкции и строительства объектов РЖД. Также возглавлял иркутскую дирекцию, занимался реконструкцией БАМа. В июне 2022 года назначен зампредом правительства ДНР, в ноябре того же года — первым замглавы правительства республики. С марта 2023 года — премьер-министр ДНР. Евгений Солнцев является выпускником «школы губернаторов».