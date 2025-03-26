Выходцу из ДНР поставили сверхзадачу в Оренбурге

«У него, в основном, строительные компетенции. Он выходец из РЖД, а также из других строительных структур, имеет соответствующее образование. Можно предположить, что после того, как в Оренбурге потребовалась массовая реконструкция жилищного фонда и других разрушенных объектов, стал востребован губернатор со строительными компетенциями. Это также будет важно при возможном повторении паводковых ситуаций в регионе», — полагает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.