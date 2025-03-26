Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России Дарчиев прибыл в США

В международном аэропорту Кеннеди приземлился российский правительственный самолет.

Источник: Аргументы и факты

Российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон, как сообщает источник ТАСС.

«Посол прибыл в США», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился российский правительственный самолет. Самолет приземлился около 16:10 по местному времени.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева на пост посла в Вашингтоне. Ранее он занимал должность руководителя департамента Северной Атлантики в Министерстве иностранных дел России.

Ранее Министерство иностранных дел РФ подтвердило информацию о том, что на этой неделе в Вашингтон прибудет новый посол России.