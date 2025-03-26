Посол России Дарчиев прибыл в США

Российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон, как сообщает источник ТАСС.
«Посол прибыл в США», — подтвердил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился российский правительственный самолет. Самолет приземлился около 16:10 по местному времени.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева на пост посла в Вашингтоне. Ранее он занимал должность руководителя департамента Северной Атлантики в Министерстве иностранных дел России.
Ранее Министерство иностранных дел РФ подтвердило информацию о том, что на этой неделе в Вашингтон прибудет новый посол России.