Спецпосланник США по Украине рассказал, что будет самым простым в переговорах

«Причина, по которой вы начинаете с восстановления черноморской инициативы заключается в том, что это самое легкодостижимое. Остальное будет очень сложным. Тем не менее, это позитивный первый шаг. Он позволит перейти к следующему этапу, который в конечном итоге приведет, как я считаю, к всеобъемлющему прекращению огня», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News.