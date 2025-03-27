Макрон: миротворцы на Украине дадут военный ответ в случае нападения

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности миротворцев, которые, возможно, отправятся на Украину, дать военный ответ в случае нападения. В офисе Владимира Зеленского в свою очередь подчеркнули, что Киеву нужны именно иностранные военные, а не просто миротворческий контингент. Западные силы могли бы охранять украинско-белорусскую границу, считает замглавы офиса Игорь Жовква. Однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный пессимистично смотрит на потенциал украинских военных: он уверен, что ВСУ не смогут «дойти до Москвы», даже если в стране начнут призывать в армию девушек.