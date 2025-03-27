Путин провел встречу с главой Чувашии

Вечером в среду президент России Владимир Путин встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.
По информации, предоставленной Кремлем, Николаев рассказал президенту о текущем социально-экономическом положении в регионе.
Следующие выборы главы Чувашии запланированы на 14 сентября 2025 года.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер выразил благодарность коллеге за посредничество в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной.