Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел встречу с главой Чувашии

Олег Николаев рассказал президенту о текущем социально-экономическом положении в регионе.

Источник: АиФ Воронеж

Вечером в среду президент России Владимир Путин встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

По информации, предоставленной Кремлем, Николаев рассказал президенту о текущем социально-экономическом положении в регионе.

Следующие выборы главы Чувашии запланированы на 14 сентября 2025 года.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер выразил благодарность коллеге за посредничество в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной.