Путин провел встречу с главой Чувашии

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер выразил благодарность коллеге за посредничество в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной.