Бессент: США и Киев могут скоро подписать соглашение по минералам

США и Украина находятся на финальной стадии подготовки расширенного соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Ожидается, что документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
Изначально соглашение представляло собой компактный четырехстраничный документ, однако в ходе вынужденной паузы в переговорах его удалось существенно доработать и расширить. Завершённый вариант уже передан украинской стороне на рассмотрение.
Американская сторона рассчитывает на скорый переход к полноценным переговорам, что позволит оперативно завершить процесс и подписать соглашение в ближайшее время.
Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что договоренность о подписании соглашения по редкоземельным металлам с Украиной достигнута.