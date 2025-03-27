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Бессент: США и Киев могут скоро подписать соглашение по минералам

Ожидается, что документ может быть утвержден уже на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

США и Украина находятся на финальной стадии подготовки расширенного соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов. Ожидается, что документ может быть утвержден уже на следующей неделе.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

Изначально соглашение представляло собой компактный четырехстраничный документ, однако в ходе вынужденной паузы в переговорах его удалось существенно доработать и расширить. Завершённый вариант уже передан украинской стороне на рассмотрение.

Американская сторона рассчитывает на скорый переход к полноценным переговорам, что позволит оперативно завершить процесс и подписать соглашение в ближайшее время.

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что договоренность о подписании соглашения по редкоземельным металлам с Украиной достигнута.