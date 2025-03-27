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Бронированная машина пропавших в Литве военных США найдена под водой

В Литве ищут пропавших американских военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

В Литве обнаружили бронемашину, на которой передвигались американские военнослужащие, пропавшие во время учений. Речь идет о бронированной ремонтно-эвакуационной машине, информирует командование армии США в Европе.

«БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве», — сказано в релизе.

В ведомстве уточнили, что машина была затоплена в находящемся на полигоне водоеме. При этом в ней не было тел пропавших военнослужащих, поисками которых по-прежнему занимаются литовские власти, вооруженные силы Литвы и представители армии США.

Ранее Литовское радио и телевидение сообщало о том, что пропавшие военнослужащие США могли погибнуть. Эта версия не была ни подтверждена, ни опровергнута официальными источниками.

Накануне глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз имеет ограниченные возможности в области обороны и не может заменить американский военный контингент в Европе.