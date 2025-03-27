Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре

В двух регионах РФ пройдут досрочные выборы губернаторов в единый день голосования в 2025 году. Об этом информировала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Речь идет об Оренбургской и Свердловской областях.
«Досрочные выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года», — цитирует Памфилову РИА Новости.
Накануне президент РФ Владимир Путин предложил премьеру ДНР Евгению Солнцеву возглавить Оренбургскую область.
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Также сообщалось, что 26 марта президент России Владимир Путин во время личной беседы предложил Денису Паслеру, который до этого дня занимал пост главы Оренбургской области, занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.
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