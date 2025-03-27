Путин доверил ключевые регионы новому поколению губернаторов

Президент России Владимир Путин доверил Свердловскую и Оренбургскую области новому поколению губернаторов.
Президент Владимир Путин доверил ключевые регионы новому поколению управленцев. Глава государства назначил Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева — Оренбургской. Как объяснили эксперты URA.RU, свежий корпус руководителей будет состоять из тех, кто уже показал высокие качества и навыки в кризисных ситуациях, именно поэтому в приоритете оказываются кандидаты с опытом работы в регионах, где сложности — норма жизни.
Денис Паслер родом из Североуральска Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
«Денис Владимирович, предложение, которое я хочу вам сделать, вам уже известно, в администрации (президента — Прим. ред) с вами уже разговаривали. Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал Путин на встрече с Паслером.
Теперь уже врио Свердловской области поблагодарил президента за доверие и пообещал «приложить все усилия» для решения задач в регионе. В качестве наиболее актуального вопроса в Екатеринбурге Паслер выделил транспорт, в частности метро.
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Вслед за этим Путин провел встречу с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым и предложил ему заменить Паслера, став врио Оренбургской области. Это новое место работы «с более широким объемом», предупредил глава государства.
«Естественно, я согласен. Для меня регион незнакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию. От себя лично скажу — все, что я умею, и весь свой трудовой опыт я положу на благо людей, тех, которые там проживают, и развитие Оренбургской области», — пообещал Солнцев.
Паслер достойно справился с экстренной ситуацией из-за которой другие бы «сломались», отметил политологФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Паслер показал свои высокие управленческие качества во время паводков в Оренбургской области весной 2024 года, поэтому ему доверили более сложный регион, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. "Свердловская область славится своими крайне сложными элитной и общественной конфигурациями, — пояснил политолог. —.
Этот регион традиционно стоит особняком, это как Санкт-Петербург, Татарстан, Москва, они более сложные в управлении, поэтому на такие позиции назначают людей с опытом управления именно субъектом. Плюс Паслер — выходец из Свердловской области, он ее знает, понимает элиты, как устроены взаимодействия внутри региона".
Путин подбирает на руководящие позиции подходящих именно под конкретный регион людей, способных брать на себя ответственность, отметил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. «Паслер работал в “Росатоме”, а Свердловская область — регион присутствия госкорпорации. Это укладывается в общую копилку тех самых навыков, компетенций и прикладного опыта», — добавил политолог.
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Назначение Солнцева, с опытом в ДНР, врио губернатора Оренбургской области стало продолжением кадровой политики президента по назначению «новой генерации губернаторов, готовых практически ко всем вызовам», продолжил Еловский. Совсем недавно Путин предложил Ирине Гехт, работавшей последнее время в Запорожской области, стать врио губернатора Ненецкого автономного округа, отметил собеседник URA.RU. «Исторические регионы — не формальный способ строить карьеру, а проверка на устойчивость. Там нужно решать целый спектр нестандартных задач, а стресс и кризис — норма, и жизнь любого руководителя состоит из одних вызовов. Это не полигон и не школа, там реально нужно работать», — резюмировал политолог.