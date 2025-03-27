Путин доверил ключевые регионы новому поколению губернаторов

«Денис Владимирович, предложение, которое я хочу вам сделать, вам уже известно, в администрации (президента — Прим. ред) с вами уже разговаривали. Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал Путин на встрече с Паслером.