Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос о снятии санкций с России следует обсуждать в контексте долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, поскольку это сейчас преждевременно.
«Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно», — отметил Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция проходила на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X*.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал тем, у кого возникли ожидания отмены антироссийских санкций, внимательно слушать российского лидера Владимира Путина.
Путин заявлял, что в отношении России было введено 28 595 санкций. Он подчеркивал, что эти ограничения являются механизмом стратегического давления на нашу страну.