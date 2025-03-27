Макрон назвал вопрос снятия санкций с России преждевременным

«Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно», — отметил Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция проходила на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X*.