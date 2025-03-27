Келлог назвал территориальные вопросы самой трудной частью решения кризиса

Обсуждение соглашения о перемирии в Черном море оказалось самым простым этапом в процессе урегулирования конфликта на Украине, тогда как последующие шаги будут значительно сложнее.
Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Начать с вопроса о перемирии в Черном море было решено из-за его относительной простоты, в то время как дальнейшие переговоры затронут более сложные темы — территориальные споры, ракетные удары и обстрелы городов.
При этом ни одна из сторон не сможет добиться полного удовлетворения своих требований, особенно в вопросах территорий, где существует значительный разрыв между юридическим и фактическим контролем. США продолжают анализировать позиции России и Украины, чтобы представить их на рассмотрение президенту Дональду Трампу. Главной целью остается достижение всеобъемлющего прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вопрос мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Черном море можно будет разрешить.