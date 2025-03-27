Келлог назвал территориальные вопросы самой трудной частью решения кризиса

При этом ни одна из сторон не сможет добиться полного удовлетворения своих требований, особенно в вопросах территорий, где существует значительный разрыв между юридическим и фактическим контролем. США продолжают анализировать позиции России и Украины, чтобы представить их на рассмотрение президенту Дональду Трампу. Главной целью остается достижение всеобъемлющего прекращения огня.