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Келлог назвал территориальные вопросы самой трудной частью решения кризиса

По словам Келлога, ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена итоговым соглашением.

Источник: Аргументы и факты

Обсуждение соглашения о перемирии в Черном море оказалось самым простым этапом в процессе урегулирования конфликта на Украине, тогда как последующие шаги будут значительно сложнее.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Начать с вопроса о перемирии в Черном море было решено из-за его относительной простоты, в то время как дальнейшие переговоры затронут более сложные темы — территориальные споры, ракетные удары и обстрелы городов.

При этом ни одна из сторон не сможет добиться полного удовлетворения своих требований, особенно в вопросах территорий, где существует значительный разрыв между юридическим и фактическим контролем. США продолжают анализировать позиции России и Украины, чтобы представить их на рассмотрение президенту Дональду Трампу. Главной целью остается достижение всеобъемлющего прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вопрос мониторинга соблюдения режима прекращения огня в Черном море можно будет разрешить.