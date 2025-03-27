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Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам еще долгое время

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. США намерены продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения Ансар Аллах еще долгое время. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

Источник: AP 2024

«Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время», — сказал американский лидер.