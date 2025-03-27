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Зеленский: Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США

Украина и США пришли к соглашению, что помимо Соединенных Штатов в мониторинг выполнения договоренностей могут быть вовлечены третьи страны.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью осведомлен о ходе переговоров между Украиной и США по урегулированию конфликта.

Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса президента Украины.

Второй раунд переговоров украинской и американской делегаций состоялся во вторник в Эр-Рияде. По словам Зеленского, Украина и США пришли к соглашению, что помимо Соединенных Штатов в мониторинг выполнения договоренностей могут быть вовлечены третьи страны.

На совместной пресс-конференции с Макроном во Франции Зеленский отметил, что французский президент был проинформирован о ходе переговоров с американской стороной, направленных на восстановление безопасности и продвижение к миру.

Ранее стало известно, что Киев просил Соединенные Штаты занять нейтральную позицию, если они не хотят встать на сторону Украины.