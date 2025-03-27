Зеленский: Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США

Второй раунд переговоров украинской и американской делегаций состоялся во вторник в Эр-Рияде. По словам Зеленского, Украина и США пришли к соглашению, что помимо Соединенных Штатов в мониторинг выполнения договоренностей могут быть вовлечены третьи страны.