Зеленский: Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США

Владимир Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью осведомлен о ходе переговоров между Украиной и США по урегулированию конфликта.
Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса президента Украины.
Второй раунд переговоров украинской и американской делегаций состоялся во вторник в Эр-Рияде. По словам Зеленского, Украина и США пришли к соглашению, что помимо Соединенных Штатов в мониторинг выполнения договоренностей могут быть вовлечены третьи страны.
На совместной пресс-конференции с Макроном во Франции Зеленский отметил, что французский президент был проинформирован о ходе переговоров с американской стороной, направленных на восстановление безопасности и продвижение к миру.
Ранее стало известно, что Киев просил Соединенные Штаты занять нейтральную позицию, если они не хотят встать на сторону Украины.