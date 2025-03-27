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Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными и помощь Украине

Был также достигнут прогресс в решении важного вопроса о возобновлении американской помощи.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение разблокировать обмен разведывательными данными с Украиной.

Эти заявления были сделаны на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале офиса президента Украины.

По словам Зеленского, в ходе нескольких встреч с американскими представителями в Саудовской Аравии был достигнут прогресс в решении важного вопроса о возобновлении американской помощи, а также обмене разведывательной информацией, необходимой Украине. Все ключевые вопросы были успешно решены, и важные шаги в этом направлении уже сделаны.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью осведомлен о ходе переговоров между Украиной и США по урегулированию конфликта.