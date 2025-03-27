Зеленский: Трамп разблокировал обмен разведданными и помощь Украине

Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение разблокировать обмен разведывательными данными с Украиной.
Эти заявления были сделаны на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале офиса президента Украины.
По словам Зеленского, в ходе нескольких встреч с американскими представителями в Саудовской Аравии был достигнут прогресс в решении важного вопроса о возобновлении американской помощи, а также обмене разведывательной информацией, необходимой Украине. Все ключевые вопросы были успешно решены, и важные шаги в этом направлении уже сделаны.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон полностью осведомлен о ходе переговоров между Украиной и США по урегулированию конфликта.