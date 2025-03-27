Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев написал заявление о досрочном прекращении губернаторских полномочий по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин принял это заявление. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
«Принять отставку Губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. по собственному желанию», — сказано в документе.
Евгений Куйвашев возглавлял Свердловскую область с мая 2012 года, то есть почти 13 лет.
Также сообщалось, что 26 марта президент России Владимир Путин во время личной беседы предложил Денису Паслеру, который до этого дня занимал пост главы Оренбургской области, занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.
Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова информировала, что досрочные выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года.