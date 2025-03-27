Путин сделал «Справедливой России» подарок, которого многие и не ждали

Николаев не стал скромничать и сказал, что этого удалось достичь за счет «планомерного развития» промышленности, сельского хозяйства, туризма и других сфер экономики. Он отметил, что анализ ситуации в промышленности позволил выявить направления дальнейшего развития. В итоге Чувашии удалось войти в федеральные программы, в том числе заключить два специальных инвестиционных контракта (СПИК 2.0) — это производство тракторов малой и средней мощности, а также получение перекиси водорода антрахиноновым методом. Причем производство перекиси вышло почти на полную мощность, и этого достаточно для удовлетворения потребностей не только России, но и частично — Киргизии и Белоруссии.