Путин сделал «Справедливой России» подарок, которого многие и не ждали

Президент Владимир Путин сохранил Чувашию за «Справедливой Россией».
Президент РФ Владимир Путин сделал подарок «Справедливой России» и сохранил за партией Чувашскую республику. Поздно вечером 26 марта глава государства встретился с главой региона Олегом Николаевым и поддержал его выдвижение на второй срок полномочий. Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев, это связано с тем, что Николаеву удалось настроить работу команды, предложить новые проекты и вывести региональный бюджет в профицит.
«Вопросов нерешенных всегда очень много. Проблем всегда хватает. Ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, работаете результативно. Результаты в целом удовлетворительные. Поэтому желаю вам успехов», — поддержал Путин выдвижение Николаева на сентябрьские выборы.
«Справедливая Россия» будет ответственна за Чувашию еще в ближайшие пять лет, если в сентябре не случится сюрпризов на выборах главы республикиФото: Максим Кимерлинг © URA.RU.
Впрочем, он отметил несколько тем, на которые глава республики и сейчас, и в случае победы на выборах в Единый день голосования должен обратить особое внимание. В частности, это жилищное строительство, ремонт школ и детских садов. Путин попросил лично заботиться о ветеранах СВО и их семьях.
«Этим вопросам должно быть внимание постоянно, причем от вас лично. Забота о наших ребятах должна исходить прежде всего от первых лиц», — сказал Путин.
По словам Николаева, на текущий момент «макроэкономические показатели, индикаторы, все положительные». «ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза. Объем отгруженной промышленной продукции вырос 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата и средние душевые доходы — в 1,9 раза. Собственные доходы бюджета выросли 2,1 раза. Впервые в истории объем налогов, которые сгенерировала экономика Чувашской Республики, превысил консолидированные расходы бюджета республики. Это говорит о том, что мы потихоньку идем к тому, что становимся самодостаточными», — сообщил глава региона.
В Чувашии удалось найти новые возможности для развития в промышленном секторе Фото: Илья Московец © URA.RU.
Николаев не стал скромничать и сказал, что этого удалось достичь за счет «планомерного развития» промышленности, сельского хозяйства, туризма и других сфер экономики. Он отметил, что анализ ситуации в промышленности позволил выявить направления дальнейшего развития. В итоге Чувашии удалось войти в федеральные программы, в том числе заключить два специальных инвестиционных контракта (СПИК 2.0) — это производство тракторов малой и средней мощности, а также получение перекиси водорода антрахиноновым методом. Причем производство перекиси вышло почти на полную мощность, и этого достаточно для удовлетворения потребностей не только России, но и частично — Киргизии и Белоруссии.
Как объяснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев, Путин оставил регион за представителем «Справедливой России», несмотря на то, что нерешенные проблемы остаются, поскольку — это кредит доверия. "Он действительно долго находился в подвешенном состоянии, решение по нему не принималось.
И то, что президент поддержал его, — это назначение в кредит. Это должно простимулировать Николаева засучить рукава и начать основательно работать над реальными проектами развития, не дожидаясь благоприятных внутренних и внешних условий", — считает Нечаев.
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Николаеву в целом, по словам политолога, удалось систематизировать работу республиканских властей по развитию региона. Еще осенью 2024 года он заявил порядка 40 мегапроектов. Это серьезная заявка на дальнейшее развитие региона. «В Чувашии реализуется ряд проектов. Регион имеет перспективные направления развития в сфере переработки, сельском хозяйстве. В Чувашии есть уникальные места, которые могут быть привлекательны для туристов — это побережье Волги, здравницы», — отметил Дмитрий Нечаев.