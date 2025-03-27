Глава Чувашии заявил о намерении баллотироваться на новый срок

«Есть планы до 2030 года Если вы разрешите, я готов еще раз получить поддержку жителей Чувашской Республики и работать над тем, чтобы реализовать эти планы», — отметил он, также поблагодарив Путина за доверие и поддержку при его выдвижении на пост главы региона в 2020 году.