Глава Чувашии заявил о намерении баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин выразил поддержку намерению главы Чувашии Олега Николаева баллотироваться на новый срок и пожелал ему удачи. Встреча прошла в Кремле.
Николаев сообщил о своем намерении участвовать в губернаторских выборах 2025 года и обратился к президенту за поддержкой.
«Есть планы до 2030 года Если вы разрешите, я готов еще раз получить поддержку жителей Чувашской Республики и работать над тем, чтобы реализовать эти планы», — отметил он, также поблагодарив Путина за доверие и поддержку при его выдвижении на пост главы региона в 2020 году.
Президент указал на существующие проблемы, требующие решения в регионе. Он также отметил необходимость обратить внимание на количество школ и детских садов, нуждающихся в обновлении, а также на вопросы жилищного строительства и состояния местных дорог.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер выразил благодарность коллеге за посредничество в вопросах обмена пленными между Россией и Украиной.