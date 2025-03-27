Рютте: Четверо американских военных погибли во время маневров в Литве

Генсек НАТО Марк Рютте объявил погибшими четверых американских военных, которые накануне пропали без вести при проведении маневров на территории Литвы. Об этом Рютте сказал агенству АР.
«У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это ужасные новости, и наши мысли — с родными и близкими погибших», — заявил Рютте, при этом агентство уточняет, что во время маневров произошел несчастный случай.
При этом в Пентагоне не подтвердили факт гибели военнослужащих.
«Мы не можем подтвердить эти сообщения. Поиски пропавших солдат продолжаются», — цитирует ТАСС официального представителя Сухопутных войск США.
Накануне бронемашина БРЭМ M88 Hercules, на которой четверо пропавших без вести американских солдат выехали с учений, была обнаружена в водоеме на полигоне. При этом не сообщалось о том, находились ли в ней тела военнослужащих. Напротив, в релизе командования армии США в Европе подчеркивалось, что поиски продолжаются.