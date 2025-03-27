Al Masirah: США нанесли серию ударов по авиабазе хуситов в Сане

Военно-воздушные силы США нанесли удары по базе Эд-Дайлами, расположенной в Сане и контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах».
Информацию об атаке предоставил телеканал Al Masirah, связанный с повстанцами.
Сообщается, что авиабаза, находящаяся вблизи международного аэропорта Саны, была атакована минимум дважды. Источники телеканала Al Arabiya утверждают, что удары были направлены по казарме хуситов в аэропорту йеменской столицы.
Кроме того, авиация США нанесла серию ударов по различным районам провинции Сана. Пока нет информации о числе пострадавших в результате атак.
Ранее Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах Тадмор и Т4.