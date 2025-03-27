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Al Masirah: США нанесли серию ударов по авиабазе хуситов в Сане

Авиабаза Эд-Дайлами подверглась по меньшей мере двум ударам с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы США нанесли удары по базе Эд-Дайлами, расположенной в Сане и контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах».

Информацию об атаке предоставил телеканал Al Masirah, связанный с повстанцами.

Сообщается, что авиабаза, находящаяся вблизи международного аэропорта Саны, была атакована минимум дважды. Источники телеканала Al Arabiya утверждают, что удары были направлены по казарме хуситов в аэропорту йеменской столицы.

Кроме того, авиация США нанесла серию ударов по различным районам провинции Сана. Пока нет информации о числе пострадавших в результате атак.

Ранее Израиль нанес удар по военным объектам на сирийских базах Тадмор и Т4.