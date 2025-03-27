Трамп: США вводят пошлины на автомобили, собранные за рубежом

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все автомобили, произведенные за пределами страны. Во время своего выступления в Овальном кабинете он подчеркнул, что автомобили, собранные в США, будут освобождены от этой пошлины.
Трамп объяснил, что данная мера направлена на стимулирование возвращения производств в Америку. По его словам, некоторые компании уже начинают возвращаться в США, чтобы избежать уплаты пошлин, и уже ищут места для строительства новых заводов.
В качестве примера он привел японскую компанию Honda, которая начала строительство одного из крупнейших заводов в Индиане, добавив, что это стало возможным благодаря предпринятым мерам.
Указ о введении пошлины вступит в силу 2 апреля, с началом взимания пошлины с 3 апреля. Трамп выразил уверенность, что эта инициатива приведет к росту автомобильной отрасли в стране.
Ранее сообщалось, что США могут ввести пошлины на поставки меди в страну в течение ближайших нескольких недель, то есть на несколько месяцев раньше, чем планировалось.