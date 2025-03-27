Макрон назвал условие для снятия антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил условие, которое, по его мнению, может привести к снятию санкций с России.
Его выступление транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца.
Макрон отметил, что санкции будут отменены в том случае, если Россия «вернется к международно признанным границам Украины».
Ранее спецпосланник президента Соединённых Штатов по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине может включать договорённость о «потенциальной потере территорий» украинской стороной.