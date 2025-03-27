Глава французской TotalEngines Пуянне счел вероятным перезапуск «Северного потока»

«Северный поток» может частично возобновить свою работу. Вероятность этого велика, отметил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
«Я не удивлюсь, если две из четырех вновь заработают, не четыре из четырех», — цитирует Reuters выступление Пуянне на мероприятии в Берлине. Пуянне имел в виду две из четырех ниток «Северного потока».
Тем временем глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Нимайер заявил, что Берлину было бы выгодно поддержать возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток — 2», однако участие инвесторов из США приведет к росту стоимости газа в Евросоюзе.
Ранее в Евросоюзе назвали условие возобновления работы «Северного потока».
При этом газета Bild сообщает, что США в скором времени могут начать контролировать газопровод «Северный поток — 2», а после и вовсе возобновить поставки газа из России в Германию.