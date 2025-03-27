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Трамп: США возобновляют работу угольных шахт

Решение принято для наращивания энергоспроизводства.

Источник: Аргументы и факты

США возобновляют добычу угля, чтобы увеличить производство энергии, сообщил президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что это будет уголь нового поколения, получаемый с использованием современных технологий, которые позволяют значительно повысить мощность при снижении уровня загрязнения. В своей речи Трамп отметил, что министерства энергетики и внутренних дел США работают совместно для увеличения добычи энергоресурсов, при этом одно из ведомств отвечает за землю, а другое — за бурение.

Президент также отметил, что другие страны, такие как Германия и Китай, активно развивают угольную энергетику, указывая на то, что Германия строит новые угольные электростанции, а Китай запускает по одной каждую неделю. Трамп добавил, что уголь остаётся мощным источником энергии для США.

Ранее стало известно, что США и Украина находятся на финальной стадии подготовки расширенного соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов.