Трамп: США возобновляют работу угольных шахт

Он подчеркнул, что это будет уголь нового поколения, получаемый с использованием современных технологий, которые позволяют значительно повысить мощность при снижении уровня загрязнения. В своей речи Трамп отметил, что министерства энергетики и внутренних дел США работают совместно для увеличения добычи энергоресурсов, при этом одно из ведомств отвечает за землю, а другое — за бурение.