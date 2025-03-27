Генсек НАТО подтвердил гибель четверых американских военных в Литве

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время поездки в Варшаву подтвердил, что на учениях в Литве погибли четверо американских военнослужащих, сообщило агентство Associated Press.
Вместе с тем он отметил, что у Североатлантического альянса имеется «не так много информации» по поводу инцидента. Глава военного блока выразил соболезнования семьям погибших.
При этом Associated Press написало, что речь идёт о несчастном случае. В Пентагоне, в свою очередь, не стали подтверждать факт гибели своих военных. В ведомстве утверждают, что их «поиски продолжаются».
Напомним, ранее издание Delfi Литва проинформировало, что вечером 25 марта в литовском городе Пабраде пропали четверо военнослужащих 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США и гусеничная бронемашина БРЭМ M88 Hercules, на которой они передвигались.
Позже стало известно, что солдат нашли мертвыми. Также было обнаружено гусеничное транспортное средство, которое находилось в болоте.