Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад планирует направить в Украину, будут иметь возможность дать «военный ответ» в случае нападения.
Он уточнил, что западные военные не будут отправлены на передовую и не будут стремиться вступить в конфликт с российской армией. Однако, по словам Макрона, если эти силы подвергнутся атаке, они отреагируют на угрозу.
«Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — заявил Макрон.
Ранее глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков высмеял планы британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить миротворцев на Украину.