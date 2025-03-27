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Макрон: западные «миротворцы» на Украине смогут дать военный ответ

Западные военные не будут стремиться вступить в конфликт с российской армией.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад планирует направить в Украину, будут иметь возможность дать «военный ответ» в случае нападения.

Он уточнил, что западные военные не будут отправлены на передовую и не будут стремиться вступить в конфликт с российской армией. Однако, по словам Макрона, если эти силы подвергнутся атаке, они отреагируют на угрозу.

«Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — заявил Макрон.

Ранее глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков высмеял планы британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона отправить миротворцев на Украину.