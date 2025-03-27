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Глава Минфина США Бессент назвал условия смягчения антироссийских санкций

Министр финансов США Бессент заявил, что смягчение или ужесточение санкций зависит от шагов российского руководства.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут смягчить антироссийские санкции ради достижения прогресса в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

В частности, министр не исключил подключение российских банков к системе SWIFT.

«Следующие шаги российского руководства определят, будут ли санкции ужесточены или смягчены», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.

Накануне политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пойти на уступки России и смягчить санкции, так как это выгодно американской экономике.

Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что ограничения, введённые в отношении России в сфере энергетики, не принесли ожидаемого эффекта.

Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преждевременным обсуждение вопроса о снятии западных санкций с Российской Федерации.