Глава Минфина США Бессент назвал условия смягчения антироссийских санкций

Соединенные Штаты могут смягчить антироссийские санкции ради достижения прогресса в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
В частности, министр не исключил подключение российских банков к системе SWIFT.
«Следующие шаги российского руководства определят, будут ли санкции ужесточены или смягчены», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.
Накануне политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пойти на уступки России и смягчить санкции, так как это выгодно американской экономике.
Тем временем глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что ограничения, введённые в отношении России в сфере энергетики, не принесли ожидаемого эффекта.
Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал преждевременным обсуждение вопроса о снятии западных санкций с Российской Федерации.