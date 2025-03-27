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Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к РФ

Он также заявил, что Россия остаётся «наиболее серьезной угрозой» для НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отклонил призыв не приближать силы альянса к российским границам.

Он отметил, что, хотя президент России Владимир Путин имеет право выдвигать свои требования на переговорах, он не вправе диктовать, как должны действовать страны НАТО.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что Россия остаётся главным вызовом для безопасности НАТО и добавил, что данный вопрос не связан с процессом мирных переговоров по Украине.

Напомним, 25 марта сразу два самолета-разведчика НАТО совершили полеты у границ России.