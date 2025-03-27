Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский за последние дни нарушил сразу две важные договоренности, чем подвел в том числе собственных союзников и партнеров. Речь идет об отказе от атак по энергетическим объектам и о прекращение боевых действий в акватории Черного моря. Об этом депутат заявил в беседе с журналистом РИА Новости.