Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский за последние дни нарушил сразу две важные договоренности, чем подвел в том числе собственных союзников и партнеров. Речь идет об отказе от атак по энергетическим объектам и о прекращение боевых действий в акватории Черного моря. Об этом депутат заявил в беседе с журналистом РИА Новости.
«Зеленский фактически саботировал две основные договоренности о перемирии. Речь идет о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам и прекращении военных действий в акватории Черного моря», — отметил он.
При этом причина таких поступков нелегитимного главаря киевского режима очевидна, уверен депутат. Все дело в том, что он только имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта, а на самом деле его вовсе не хочет.
«Россия же слово, данное в переговорах с представителями США, держит, но теперь оставляет за собой право на ответные меры, если киевский режим не образумится», — подчеркнул Шеремет.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ вновь нанесли удары по энергетике в трёх областях России вопреки соглашению. При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина уже несколько раз нарушила 30-дневное прекращение огня по энергетике 26 марта.
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