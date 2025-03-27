Владимир Путин провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым

В Чувашии выросли все макроэкономические показатели развития региона. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Чувашии Олег Николаев. Встреча прошла вечером в среду 26 марта. Стенограмма беседы Путина и Николаева опубликована на официальном сайте Кремля и доступна здесь.
«У нас ВРП за последние пять лет вырос в 1,85 раза. Объем отгруженной промышленной продукции вырос 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата и средние душевые доходы выросли в 1,9 раза. Собственные доходы бюджета выросли 2,1 раза», — сказал Олег Николаев.
Напомним, очередные выборы главы Чувашии пройдут 14 сентября 2025 года.
Накануне сообщалось, что Евгений Куйвашев ушел в отставку с поста губернатора Свердловской области.
Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова информировала, что досрочные выборы губернаторов Оренбургской и Свердловской областей будут проводиться в единый день голосования в сентябре 2025 года.