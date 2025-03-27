Владимир Путин провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым

В Чувашии выросли все макроэкономические показатели развития региона. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Чувашии Олег Николаев. Встреча прошла вечером в среду 26 марта. Стенограмма беседы Путина и Николаева опубликована на официальном сайте Кремля и доступна здесь.