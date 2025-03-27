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Глава Чувашии доложил Путину о ситуации с жильём для сирот

Президент на встрече с Николаевым обратил внимание на большое количество школ и детсадов в республике, нуждающихся в реконструкции.
Источник: Аргументы и факты

Ситуация с обеспечением жильём детей-сирот в Чувашии улучшилась, заявил глава Чувашии Олег Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Российский лидер заслушал доклад руководителя республики о социально-экономическом развитии региона.

«Мы переломили ситуацию с обеспечением жилья детей-сирот. Я думаю, что через два года мы полностью ликвидируем накопленную очередь», — сказал Николаев.

Кроме того, он указал на улучшение ситуации с жильем для многодетных семей. В ходе доклада Николаева Путин обратил внимание на большое количество школ и детских садов в Чувашии, которым необходима реконструкция.

Президент также предложил главе республики дополнительно обсудить вопросы жилищного строительства и дорожной инфраструктуры.

Напомним, власти Чувашии проинформировали, что за январь и февраль в регионе ввели 192,3 тыс. кв. метров жилья, что составляет 23,5% от годового плана. При этом на многоквартирные дома пришлось 52,5 тыс. кв. м. Основную часть составило индивидуальное жилищное строительство.