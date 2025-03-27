Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери

Президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы понесли значительные потери в результате американских ударов и теперь стремятся к миру.
«Хуситы хотят мира, потому что мы по ним сильно ударили… Они больше не хотят этого», — отметил он в своем выступлении в Овальном кабинете.
Трамп подчеркнул, что удары по хуситам продолжаются «ежедневно» и оказались «крайне успешными», добавив, что США намерены продолжать операцию в Йемене.
Ранее военно-воздушные силы США нанесли удары по базе Эд-Дайлами, расположенной в Сане и контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах». Кроме того, авиация США нанесла серию ударов по различным районам провинции Сана.