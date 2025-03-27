Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери

Удары по хуситам продолжаются ежедневно.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы понесли значительные потери в результате американских ударов и теперь стремятся к миру.

«Хуситы хотят мира, потому что мы по ним сильно ударили… Они больше не хотят этого», — отметил он в своем выступлении в Овальном кабинете.

Трамп подчеркнул, что удары по хуситам продолжаются «ежедневно» и оказались «крайне успешными», добавив, что США намерены продолжать операцию в Йемене.

Ранее военно-воздушные силы США нанесли удары по базе Эд-Дайлами, расположенной в Сане и контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах». Кроме того, авиация США нанесла серию ударов по различным районам провинции Сана.