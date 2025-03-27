Трамп: США могут ослабить пошлины на товары из КНР при одном условии

США могут рассмотреть возможность снижения пошлин на китайские товары, если сделка по TikTok будет успешной, сообщил президент Дональд Трамп.
Он отметил, что готов немного ослабить тарифы, если это поможет заключить выгодную сделку, подчеркнув, что пошлины приносят больше дохода, чем сама сделка с TikTok.
Трамп добавил, что достижение соглашения с TikTok будет выгодно для США, и отметил, что у него есть полномочия для продления срока для завершения переговоров, если это будет необходимо.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет посетить КНР уже в апреле текущего года, несмотря на торговую войну, которую ведут Пекин и Вашингтон.