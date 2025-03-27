«Я просил мне кланяться?»: яркие изречения нового свердловского губернатора Паслера

Денис Паслер известен жестким стилем управления.
Новый свердловский губернатор Денис Паслер давно зарекомендовал себя мастером высказываний (и оговорок), широко обсуждаемых в СМИ. URA.RU собрало самые яркие высказывания губернатора, которые, возможно, помогут его понять.
«Устраиваю ли я их?».
Денис Паслер известен тем, что не избегает журналистов.
В ходе двухчасовой пресс-конференции в 2019 году Паслер отметил, что Оренбурге живут замечательные люди. «Меня с точки зрения диалога все устраивает. Вопрос — устраиваю ли я их?» — задумался тогда он.
«Вагоны разгружал каждую неделю».
В 2021 году губернатор удивил жителей заявлением на заседании заксобрания, что не видит ничего плохого в детском труде (депутат от КПРФ Максим Амелин посчитал несправедливым, что выплаты распространяются только на ребят до семи лет). «Отец работал водителем, мама работала в спорткомитете. Но я с 10 лет работал. И ничего здесь такого нет. Да, я не работал каждый день, но вагоны разгружал каждую неделю и зарабатывал деньги», — привел себя в пример губернатор.
«На хозяйственную импотенцию похоже».
Денис Паслер остро реагирует на недоработки подчиненных.
В феврале 2024 года Паслер возмутился работой администрации по уборке наледи в Оренбурге: «Не смешно, честно говоря. Больше на хозяйственную импотенцию похоже, нежели еще что-то. У вас есть все. Сами не можете работать — нанимайте кого-то».
«Телефоны все убрали!».
Общение губернатора с пострадавшими от потопа в Орске весной 2024-го вызвало большой резонанс и даже дошло до Кремля. «Вы не против, что я пришел? Телефоны все убрали», — потребовал тогда Паслер. Присутствующие не согласились, произошла перепалка.
«Я просил мне кланяться?».
Из-за прорыва дамбы на реке Урал под водой оказалось более четырех тысяч домов.
Пострадавшие от наводнения в Орске возмущались, что им приходится «кланяться и просить» у администрации помощи, хотя ЧП можно было избежать, не допустив коррупции и верно изначально построив дамбу на реке Урал. На что губернатор резко ответил: «Я просил мне кланяться?».
«Не надо искать ведьм».
Причиной прорыва дамбы Паслер назвал рекордный сброс воды и превышение уровня выстроенного сооружения: «По мне так ее сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, стен бетонных, плит бетонных. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе».
«Только щеки надуваете».
Глава региона был возмущен работой в 2024 году администрации Орска, которая потеряла часть данных по пострадавшим из-за наводнения: «Как потеряли, вы мне скажите? Как можно было потерять! У меня есть данные по 178 домам, из них 50 вы потеряли. Это 30%. Это даже не частные дома, не СНТ, а многоэтажки! Что у вас в головах, понять не могу. Полные бездельники! Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете».
«Свинорои поустраивали».
Осенью 2024 года досталось от Паслера за затянувшуюся работу по замене коммуникаций главе Оренбурга Сергею Салмину, который в феврале 2025 года ушел добровольцем на СВО: «340 раскопок по всему городу! Почему вы никакие санкции не применяете? Сколько решений судебных состоялось, сколько исков подали? Что бардак-то бесконечный? Свинорои всякие поустраивали и неделями все стоит».
«“Передвигать ноги” бездельникам будем на выход».
Оренбургский губернатор каждый раз находит новые эпитеты к работе городских властей.
Из-за провального благоустройства набережной реки Песчанка и улицы Оренбургской с критикой обрушился Паслер на врио главы Соль-Илецкого городского округа Владимира Полосухина: «Низкий темп работ, отвратительное качество, несоответствие проекту. Если руководитель округа не может справиться с поставленными задачами, он должен уступить место тому, кто любит свой город, хочет сделать его комфортным, удобным для жителей и туристов. “Передвигать ноги” бездельникам будем только на выход».
«Осенние засранки».
За несколько дней до назначения в Свердловскую область Паслер вновь вспомнил о «раскопках» в Оренбурге: «Бездельничали энергокомпании, а город и люди должны страдать. Поэтому в суде позицию держите, пусть штрафы платят и продолжайте с ними работать. Составляют пусть сейчас графики, пусть уже выходят. Все свои зимние и прошлогодние осенние “засранки” подбирают».