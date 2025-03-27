«Я просил мне кланяться?»: яркие изречения нового свердловского губернатора Паслера

Глава региона был возмущен работой в 2024 году администрации Орска, которая потеряла часть данных по пострадавшим из-за наводнения: «Как потеряли, вы мне скажите? Как можно было потерять! У меня есть данные по 178 домам, из них 50 вы потеряли. Это 30%. Это даже не частные дома, не СНТ, а многоэтажки! Что у вас в головах, понять не могу. Полные бездельники! Там ваши земляки, друзья, родные, родственники ждут поддержку, а вы только щеки надуваете».