Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное “окно возможностей”», — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.