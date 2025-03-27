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Посол России в США Дарчиев рассказал о работе по восстановлению связей

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, ранее балансировавших на грани разрыва, открылось «окно возможностей».

Источник: © РИА Новости

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное “окно возможностей”», — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.

«Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США — ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США», — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.

«Соответствующая работа по всем направлениям уже идёт, есть нацеленность с обеих сторон на результат», — сказал Дарчиев небольшой группе журналистов, включая РИА Новости, по прилете в США.