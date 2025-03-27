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В Госдуме обвинили Зеленского в саботаже двух договоренностей

Россия, в свою очередь, выполняет свои обязательства, данные в переговорах с США.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытки Владимира Зеленского нанести удары по Крыму подрывают две важные достигнутые договоренности: о прекращении атак на энергетические объекты и о прекращении боевых действий в Черном море.

«Зеленский лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, выполняет свои обязательства, данные в переговорах с представителями США, но оставляет за собой право на ответные меры, если киевский режим не изменит своего поведения.

По его мнению, атаки Зеленского на энергетические объекты в России также подрывают репутацию президента США Дональда Трампа, «выставляя его в негативном свете».

Ранее Шеремет заявил, что Российская Федерация не позволит ввести себя в заблуждение в прекращении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в продолжении украинского конфликта.