Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что попытки Владимира Зеленского нанести удары по Крыму подрывают две важные достигнутые договоренности: о прекращении атак на энергетические объекты и о прекращении боевых действий в Черном море.
«Зеленский лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта», — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, выполняет свои обязательства, данные в переговорах с представителями США, но оставляет за собой право на ответные меры, если киевский режим не изменит своего поведения.
По его мнению, атаки Зеленского на энергетические объекты в России также подрывают репутацию президента США Дональда Трампа, «выставляя его в негативном свете».
Ранее Шеремет заявил, что Российская Федерация не позволит ввести себя в заблуждение в прекращении конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в продолжении украинского конфликта.