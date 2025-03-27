«Голос Кореи»: Ким Чен Ын руководил работой группы по исследованию БПЛА

Лидер КНДР Ким Чен Ын в течение двух дней руководил деятельностью объединения по исследованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила северокорейская радиостанция «Голос Кореи».
Кроме того, он возглавил группу по изучению поисково-радиоэлектронной войны. Отмечается, что работы под руководством лидера КНДР велись 25 и 26 марта.
Глава государства ознакомился с новыми видами разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе, которые были созданы предприятиями, входящими в объединение. Кроме того, он наблюдал за испытаниями указанных аппаратов.
Напомним, в середине ноября в Северной Корее сообщили, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новых беспилотников-камикадзе. Он высоко оценил результаты полетов и указал на необходимость ускоренного налаживания серийного производства таких БПЛА.