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Глава парламента Крыма Константинов: Зеленского ждет участь жуткого беженца

По мнению Константинова, Зеленскому придется бежать в другую страну.

Источник: Аргументы и факты

Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что Владимира Зеленского может ожидать судьба «жуткого беженца», которому придется искать убежище в другой стране. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. Никто не говорит, что ему делать с наворованными миллиардами, кто дает гарантию их неприкосновенности», — заявил Константинов.

Он также отметил, что существует высокая вероятность того, что все обвинения, связанные с коррупцией и хищением американских средств, вскоре «достигнут Зеленского из США».

Ранее политолог Владимир Скачко допустил, что Владимира Зеленского могут ликвидировать западные спецслужбы. В связи с этим он отметил, что Зеленскому сейчас следует обратить внимание на личную безопасность.