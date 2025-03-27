Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что Владимира Зеленского может ожидать судьба «жуткого беженца», которому придется искать убежище в другой стране. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. Никто не говорит, что ему делать с наворованными миллиардами, кто дает гарантию их неприкосновенности», — заявил Константинов.
Он также отметил, что существует высокая вероятность того, что все обвинения, связанные с коррупцией и хищением американских средств, вскоре «достигнут Зеленского из США».
Ранее политолог Владимир Скачко допустил, что Владимира Зеленского могут ликвидировать западные спецслужбы. В связи с этим он отметил, что Зеленскому сейчас следует обратить внимание на личную безопасность.