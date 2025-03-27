Стало известно, кто сменит Кувайшева на посту губернатора Свердловской области

Как отметил новый врио Свердловской области Денис Паслер, во время беседы с президентом за закрытыми дверями они обсудили ситуации о обоих регионах: и в Свердловской области, и в Оренбуржской, которая за последние шесть лет столкнулась с непростыми вызовами: ковид, санкции, наводнение.