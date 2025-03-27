Стало известно, кто сменит Кувайшева на посту губернатора Свердловской области

Российский президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева Е. В. по собственному желанию», — говорится в публикации.
Глава Оренбуржья Денис Паслер станет временно исполняющим губернатора Свердловской области. А место Паслера во главе Оренбургской области займет премьер ДНР Евгений Солнцев. Глава государства по очереди встретился с новыми главами регионов.
Как отметил новый врио Свердловской области Денис Паслер, во время беседы с президентом за закрытыми дверями они обсудили ситуации о обоих регионах: и в Свердловской области, и в Оренбуржской, которая за последние шесть лет столкнулась с непростыми вызовами: ковид, санкции, наводнение.
К слову, в федеральных и региональных telegram-каналах уже несколько недель муссировались слухи о возможном переводе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера на Средний Урал. Сообщается, что последний якобы может занять место Евгения Куйвашева. Однако представители губернатора до последнего опровергали сообщения.
Позже пресс-служба Кремля опубликовала видео встречи президента и Евгения Солнцева, который сменит Паслера на посту губернатора. Владимир Путин официально «предложил новое место, с большим объемом работы», а Солнцев, поблагодарив главу государства за доверие, согласился возглавить Оренбуржскую область.
Как отмечали журналисты, Евгений Кувайшев, скорее всего, перейдет на другое место работы. Таким место может быть одно из федеральных министерств, либо представительство России в других странах.
Напомним, ушедший в отставку чиновник возглавлял регион 13 лет, начиная с 2012 года. До этого на протяжении полугода он занимал пост полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.
За годы правления Евгения Куйвашева регион сильно изменился. В частности, с подачи главы региона на железной дороге стали курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» и «Финист». Набрало обороты жилищное строительство, реформировался общественный транспорт.