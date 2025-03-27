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Трамп: США проверят безопасность Signal после скандала с утечкой

Трамп допустил, что мессенджер может работать неправильно.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей администрации провести проверку мессенджера Signal в свете скандала, связанного с утечкой данных о военных операциях США в Йемене. Он также выразил сомнения в надежности этой платформы.

Выступая в Белом доме, Трамп обратился к журналистом с нескрываемым удивлением. Он выразил недоумение из-за того, что их беспокоит работа мессенджера, в то время как США добиваются значительных успехов в экономике, привлекая в страну все больше «величайших компаний мира».

«Я не знаю, работает ли Signal. Я думаю, Signal может оказаться дефектным, если быть честным с вами», — добавил президент.

Ранее редактор The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что его добавили в секретный чат Белого дома, где обсуждались удары по позициям хуситов в Йемене. За несколько дней до этого журналист получил сообщение в мессенджере Signal от пользователя, который представился Майклом Уолтцем.