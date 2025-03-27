Трамп: США проверят безопасность Signal после скандала с утечкой

Выступая в Белом доме, Трамп обратился к журналистом с нескрываемым удивлением. Он выразил недоумение из-за того, что их беспокоит работа мессенджера, в то время как США добиваются значительных успехов в экономике, привлекая в страну все больше «величайших компаний мира».