Трамп: США планируют продолжать удары по хуситам еще долгое время

США планируют продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» в течение длительного времени.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
По его словам, проведенные атаки оказались более успешными, чем ожидалось, и нанесли значительный урон противнику. Трамп отметил, что удары будут продолжаться и в дальнейшем.
В результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа погиб представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al-Aqsa.
По информации источников, удар был нанесен по палатке, где находился аль-Кануа. Медицинские службы сообщили о нескольких пострадавших в результате данного инцидента.
Ранее Военно-воздушные силы США нанесли удары по базе Эд-Дайлами, расположенной в Сане и контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах».