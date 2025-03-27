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Трамп: США планируют продолжать удары по хуситам еще долгое время

По его словам, хуситы понесли тяжелые потери и теперь стремятся к заключению мира.

США планируют продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» в течение длительного времени.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, проведенные атаки оказались более успешными, чем ожидалось, и нанесли значительный урон противнику. Трамп отметил, что удары будут продолжаться и в дальнейшем.

В результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа погиб представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al-Aqsa.

По информации источников, удар был нанесен по палатке, где находился аль-Кануа. Медицинские службы сообщили о нескольких пострадавших в результате данного инцидента.

Ранее Военно-воздушные силы США нанесли удары по базе Эд-Дайлами, расположенной в Сане и контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах».