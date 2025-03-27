Владимир Путин: Красноярский край — это целая огромная страна

И, конечно, подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне — чрезвычайно важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях этому уделили необходимое внимание. Сейчас обращаюсь к Вам как к руководителю региона. Знаю, что по всей стране, конечно, эта работа у нас развернута, идет, но здесь нужно внимание со стороны первых лиц. Пожалуйста, посмотрите, что происходит в школах, в других учебных заведениях, надо, чтобы это было по-настоящему интересно, доходчиво, чтобы охват был стопроцентный".