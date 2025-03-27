Владимир Путин: Красноярский край — это целая огромная страна

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе заседания рассказал главе государства о региональном движении и различных инициативах в этой области.
После чего Путин сказал: "Красноярский край — это целая огромная страна, наверное, по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые. И, конечно, на таких огромных территориях очень важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьей, несмотря на пространственную разобщенность.
Красноярский край — это крупный промышленный центр. Поэтому то, что Вы сейчас сказали, — и семейные фестивали, которые людей объединяют, и экологические проекты очень важны, особенно для Красноярска с известными вопросами к экологическим проблемам.
И, конечно, подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне — чрезвычайно важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях этому уделили необходимое внимание. Сейчас обращаюсь к Вам как к руководителю региона. Знаю, что по всей стране, конечно, эта работа у нас развернута, идет, но здесь нужно внимание со стороны первых лиц. Пожалуйста, посмотрите, что происходит в школах, в других учебных заведениях, надо, чтобы это было по-настоящему интересно, доходчиво, чтобы охват был стопроцентный".