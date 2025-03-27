Постпред Ульянов: евробюрократия переоценивает силы в противостоянии с РФ

Европейская бюрократия переоценивает свои возможности в борьбе против России, которую не в силах одолеть, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Поясняя свои слова, российский дипломат упомянул верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.
«Европейская бюрократия (например, госпожа Каллас) переоценивает себя. Они стремятся победить Россию. Как и их предшественники (позвольте мне не называть их имена в знак уважения к тем, кто не принадлежит к бюрократии ЕС), они не достигнут этой цели», — написал постпред в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести России стратегическое поражение Москва напоминает планы, которые в своё время вынашивали император Франции Наполеон Бонапарт и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Он уточнил, что эти лица для реализации указанных целей завоевали всю Европу, а сейчас для этого мобилизован Евросоюз.