Постпред Ульянов: евробюрократия переоценивает силы в противостоянии с РФ

«Европейская бюрократия (например, госпожа Каллас) переоценивает себя. Они стремятся победить Россию. Как и их предшественники (позвольте мне не называть их имена в знак уважения к тем, кто не принадлежит к бюрократии ЕС), они не достигнут этой цели», — написал постпред в своём Telegram-канале.