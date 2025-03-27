BNS: Россию и Белоруссию заподозрили в причастности к смерти солдат США в Литве

Накануне бронемашина БРЭМ M88 Hercules, на которой четверо пропавших без вести американских солдат выехали с учений, была обнаружена в водоеме на полигоне. При этом не сообщалось о том, находились ли в ней тела военнослужащих. Напротив, в релизе командования армии США в Европе подчеркивалось, что поиски продолжаются.