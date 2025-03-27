Главного по туризму в пермской мэрии нашли среди краевых чиновников

Напомним, прежний начальник отдела по туризму администрации Перми Юлия Анохина покинула должность по собственному желанию в феврале этого года. Вместе с ней уволились все сотрудники отдела. В мэрии заявили «Ъ-Прикамье» о намерении провести полную перезагрузку отдела по туризму, у него должны появиться новые задачи и расшириться функционал.